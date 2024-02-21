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МИД: Россия в G20 отметит неприемлемость финансирования украинского конфликта

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Россия на СМИД «Группы двадцати» в Рио-де-Жанейро отметит неприемлемость направления средств, предназначенных для содействия развитию, на финансирование украинского конфликта.

Информация об этом появилась на сайте МИД России.

«Российская сторона намерена особо отметить неприемлемость бесконтрольного направления международных средств, предназначенных для содействия развитию, на финансирование конфликта вокруг Украины...», — заявили в ведомстве.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Украине будет очень тяжело обходиться без помощи США, ЕС должен увеличить свой вклад в финансирование Киева.

Также в Politico отметили, что финансирование Украины разворачивается для ФРГ по наихудшему сценарию.

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