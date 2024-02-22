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Хабек заподозрил немецкого журналиста в работе на RT из-за неудобного вопроса

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Министр экономики Германии Роберт Хабек увидел «русский след» в неудобном вопросе журналиста немецкого блога NachDenkSeiten во время пресс-конференции и в ответ спросил, не работает ли тот в RT.
Хабек заподозрил немецкого журналиста в работе на RT из-за неудобного вопроса
  • Gettyimages.ru

Во время общения с Хабеком журналист спросил его, прибегает ли министр к помощи ведомства по охране Конституции ФРГ для борьбы с неудобными мнениями в своём министерстве.

«Вы с Russia Today, не так ли?» — в ответ спросил Хабек.

Отвечая на вопрос, немецкий политик начал рассуждать о том, что президент России Владимир Путин «нападает на Европу» и якобы пытается дестабилизировать энергетическую систему ФРГ.

Свои методы работы Хабек объяснил тем, что сотрудники всегда должны проходить проверку на надёжность, после чего отклонился от темы и заявил, что некие российские корреспонденты дискредитируют либеральную демократию в Германии.

В сентябре прошлого года стало известно, что Еврокомиссия сотрудничает с немецкими властями по вопросам того, как воспрепятствовать работе RT и входящего в телесеть видеоагентства Ruptly.

Перед этим газета Der Tagesspiegel опубликовала статью об «угрозах демократическим обществам», которые якобы несёт в себе работа RT DE.

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