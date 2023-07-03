Der Tagesspiegel рассказала об «угрозах демократическим обществам» из-за работы RT DE

Газета Der Tagesspiegel опубликовала статью об «угрозах демократическим обществам», которые якобы несёт в себе работа RT DE.

«Российские вооружённые силы гораздо менее эффективны, чем их пропагандистская армия», — цитирует издание австрийского эксперта по СМИ Дитмара Пихлера.

При этом аналитики из Института Роберта Лансинга заявили изданию, что в ФРГ функционирует информационная сеть, за которой стоит RT DE. В неё якобы входят комментаторы, продвигающие российские нарративы о запрете русского языка на Украине и провокациях НАТО.

В статье утверждается, что в числе таких комментаторов — местные политики, учёные и члены профсоюзов из разных европейских стран. По версии аналитиков института, эту сеть RT DE создал ещё до того, как телеканал запретили.

Газета также обратила внимание на работу видеоагентства Ruptly, которое, несмотря на санкции ЕС против России, переехало в новый офис в Берлине и наняло новых сотрудников.

«Ситуация с Ruptly показывает, что действующие санкционные механизмы, очевидно, неэффективны. Тот, кто всерьёз хочет бороться с дезинформацией, должен действовать гораздо решительнее», — заявила депутат бундестага Оттилия Кляйн.

В апреле немецкий таблоид Bild со ссылкой на исследование центра информационного сопротивления CIR писал, что важнейшую роль в распространении пророссийской позиции в ФРГ играют, в частности, RT DE и SNA (немецкая версия «Спутника»).