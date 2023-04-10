Bild: важнейшую роль в распространении пророссийской позиции в ФРГ играют RT DE и SNA

Немецкий таблоид Bild со ссылкой на исследование центра информационного сопротивления CIR пишет, что важнейшую роль в распространении пророссийской позиции в ФРГ играют, в частности, RT DE и SNA (немецкая версия «Спутника»).

В статье Bild говорится, что «эксперты бьют тревогу» в связи с тем, что российская «пропаганда» находит особенный отклик именно среди немцев.

Таблоид называет причиной этого «исторически дружные отношения» между Германией и Россией, наследие «социалистической диктатуры ГДР» и большое число русскоязычных граждан в Германии.

В статье говорится о попытках России влиять на граждан ФРГ с помощью распространения пророссийской позиции.

Издание со ссылкой на мнение экспертов центра информационного сопротивления CIR назвало в числе «пяти столпов российской пропаганды» RT DE, SNA, сети влиятельных блогеров, российско-немецкую организацию Vadar и соцсети, а также «левых экстремистов» и партию «Альтернатива для Германии» (АдГ).

Подробнее — в пересказе ИноТВ.

Ранее сообщалось, что германская государственная платформа Gegneranalyse провела исследование, по результатам которого объяснила успех RT DE агитацией и сетью партнёров и экспертов, распространяющих официальную позицию российского государства.