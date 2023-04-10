Госплатформа ФРГ Gegneranalyse объяснила успех RT DE агитацией и сетью партнёров и экспертов

Германская государственная платформа Gegneranalyse провела исследование, по результатам которого объяснила успех RT DE агитацией и сетью партнёров и экспертов, распространяющих официальную позицию российского государства.

На сайте Gegneranalyse говорится, что российские наративы о конфликте на Украине разделяет значительная часть населения ФРГ, что подтверждается опросом Берлинского центра мониторинга, анализа и стратегии (CeMAS) от ноября 2022 года. Каждый пятый респондент согласился с утверждением, что российская спецоперация на Украине является безальтернативной реакцией России на провокацию НАТО, 21% опрошенных согласились с этим утверждением частично.

Таким образом, говорится в материале, «40% опрошенных полностью или частично соглашались с русской версией».

«Этот опрос не может прямо измерить воздействие российских государственных СМИ, но показывает, что российская дезинформация попадает на плодородную почву», — заявили сотрудники германской госплатформы.

В исследовании указывается, что «существуют тесные связи между авторами RT DE и многочисленными другими порталами так называемых «альтернативных СМИ».

«Путём авторства и взаимных приглашений на интервью или другие мероприятия они создают сеть. Анализ отдельных «альтернативных СМИ» показывает, что некоторые авторы и собеседники RT DE регулярно появляются и в других «альтернативных СМИ». На основании личных пересечений можно делать выводы как о содержании, так и о целевой аудитории государственного канала», — заявили в Gegneranalyse.

Как утверждается в этом исследовании, «заметно, что в политическом и публицистическом плане участники происходят из различных направлений — от левых до правых радикалов в политическом аспекте, активные в области теорий заговоров или в их контексте, как не имеющие опыта в публицистике, так и бывшие журналисты»

«Это указывает на то, что RT DE приспосабливается к широкому и частично противоречивому спектру. Если сравнивать это с другими «альтернативными СМИ», которые часто сосредотачиваются на одной основной теме и, соответственно, охватывают более узкую целевую аудиторию, то RT DE имеет более широкое позиционирование и охватывает разнородную публику путём различных тем и нарративов», — говорится в материале.

Ранее глава отдела по стратегическим коммуникациям внешнеполитической службы Евросоюза Лутц Гюльнер, комментируя санкции против RT в Европе, заявил, что противники ЕС работают крайне эффективно.