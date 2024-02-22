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ЕК: даты начала переговоров о приёме Украины в ЕС нет, это может занять месяцы

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Европейский союз не рассматривает март как срок начала переговоров о приёме Украины в ЕС, заявил глава пресс-службы ЕК Эрик Мамер.
ЕК: даты начала переговоров о приёме Украины в ЕС нет, это может занять месяцы
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, в настоящее время ведётся работа над положением о переговорах.

«Никакой определённой даты для этого не существует. Вопрос об ускорении этого процесса не стоит, мы представим это положение, как только оно будет готово», — уточнил Мамер.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что стратегия стран Евросоюза по Украине провалилась не только на передовой, где «ситуация катастрофическая», но и в политике.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо также отмечал, что выработанная Евросоюзом и США стратегия в отношении Украины не работает.

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