Захарова: слова Байдена о «сукином сыне» чаще ассоциируются с его отпрыском

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высказывание президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина.

«Когда в следующий раз Джо Байден решит воспользоваться выражением «сумасшедший сукин сын», пусть постарается вспомнить, что лучше всего оно ассоциируется у американцев с его собственным отпрыском Хантером Байденом», — сказала она.

Ранее Байден в очередной раз грубо высказался о российском лидере Владимире Путине в ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско, назвав его «сукиным сыном».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал позором для США хамские заявления Байдена в адрес Путина.