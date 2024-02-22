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Медведев назвал Байдена угрозой человечеству после слов о Путине

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Зампредседателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев, комментируя оскорбительное высказывание президента Соединённых Штатов Джо Байдена в адрес президента России Владимира Путина, подчеркнул, что угрозу человечеству несёт не климат, а американский лидер.
Медведев назвал Байдена угрозой человечеству после слов о Путине
  • РИА Новости

Об этом политик написал в соцсети X (бывший Twitter).

«В отличие от того, что сказал президент США, экзистенциальная угроза заключается не в климате, а в бесполезных старикашках типа самого Байдена», — говорится в сообщении.

Медведев уточнил, что «впавший в маразм» Байден представляет угрозу, потому что готов начать войну с Россией.

Ранее Байден в очередной раз грубо высказался о российском лидере Владимире Путине в ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско, назвав его «сукиным сыном».

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал позором для США хамские заявления Байдена в адрес Путина.

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