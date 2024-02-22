Медведев назвал Байдена угрозой человечеству после слов о Путине
- РИА Новости
Об этом политик написал в соцсети X (бывший Twitter).
«В отличие от того, что сказал президент США, экзистенциальная угроза заключается не в климате, а в бесполезных старикашках типа самого Байдена», — говорится в сообщении.
Медведев уточнил, что «впавший в маразм» Байден представляет угрозу, потому что готов начать войну с Россией.
Ранее Байден в очередной раз грубо высказался о российском лидере Владимире Путине в ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско, назвав его «сукиным сыном».
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал позором для США хамские заявления Байдена в адрес Путина.