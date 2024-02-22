Песков заявил, что Байден демонстрирует поведение в стиле ковбоя

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил американского лидера Джо Байдена с голливудским ковбоем, комментируя его оскорбления в адрес главы России Владимира Путина.

«Понятно, что господин Байден демонстрирует в угоду внутриполитическим интересам поведение в стиле голливудского ковбоя. Ему бы этого очень хотелось. Не думаю, что это возможно», — сказал он журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Песков пристыдил американских коллег, отметив, что Путин никогда не позволял себе ничего подобного.

Ранее Байден в очередной раз грубо высказался о российском лидере Владимире Путине в ходе закрытого предвыборного мероприятия в Сан-Франциско, назвав его «сукиным сыном».

Песков назвал позором для США хамские заявления Байдена в адрес Путина.