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Япония ввела запрет на экспорт в Россию фрезерных и токарных станков с ЧПУ

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Министерство экономики, торговли и промышленности Японии ввело запрет на экспорт в Россию ещё пяти категорий товаров из раздела станков.
Япония ввела запрет на экспорт в Россию фрезерных и токарных станков с ЧПУ
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что в список товаров, в отношении которых вводится запрет на поставку в Россию, японское ведомство внесло дополнения. Теперь этот список включает 50 пунктов.

«Эти товары включают в себя электронные детали для интегральных схем и транзисторов, рации и камеры, а также оборудование и станки для их разработки и производства», — приводит заявление РИА Новости.

Ранее список включал в себя пять больших разделов товаров. Сейчас в него включили шестой раздел под названием «Станки с ЧПУ», который состоит из пяти пунктов: обрабатывающие центры, горизонтальные и другие токарные станки с ЧПУ, фрезерные станки с ЧПУ и детали для различного вида станков.

Ранее Министерство экономики Японии ввело санкции в отношении 57 организаций из России, двух из ОАЭ, одной из Сирии и ещё двух из Узбекистана.

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