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Япония ввела санкции против компаний из России и ряда стран

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Министерство экономики Японии ввело санкции в отношении 57 организаций из России, двух из ОАЭ, одной из Сирии и ещё двух из Узбекистана.

Как сообщило РИА Новости, с 22 декабря Токио вводит запрет на экспорт в отношении Уральского завода гражданской авиации, Брянского автомобильного завода, ЦНИИ «Буревестник» и других.

На данный момент Япония ввела экспортные санкции против 494 организаций из России.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт сообщил, что Вашингтон находится в тесной кооперации с Токио по всем вопросам, которые связаны с антироссийскими санкциями.

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