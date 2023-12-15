Япония ввела санкции против компаний из России и ряда стран

Министерство экономики Японии ввело санкции в отношении 57 организаций из России, двух из ОАЭ, одной из Сирии и ещё двух из Узбекистана.

Как сообщило РИА Новости, с 22 декабря Токио вводит запрет на экспорт в отношении Уральского завода гражданской авиации, Брянского автомобильного завода, ЦНИИ «Буревестник» и других.

На данный момент Япония ввела экспортные санкции против 494 организаций из России.

Ранее помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт сообщил, что Вашингтон находится в тесной кооперации с Токио по всем вопросам, которые связаны с антироссийскими санкциями.