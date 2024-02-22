Bloomberg: десять юристов Запада признали законной конфискацию активов России

Десять западных экспертов-юристов из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и Соединённых Штатов признали «соответствующей закону» конфискацию замороженных российских активов.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на письмо юристов, которое они разослали странам G7.

По словам юристов, конфискация замороженных активов суверенного государства «не противоречит» международному праву, поскольку Россия якобы сама его нарушила.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что изъятие российских активов другими странами незаконно и чревато серьёзными пагубными последствиями.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила, что конфискация резервов Центробанка России станет плохим сигналом другим Центральным банкам мира и приведёт к подрыву мировой финансовой системы.