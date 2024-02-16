Набиуллина: изъятие резервов ЦБ постепенно подорвёт мировую финансовую систему

Конфискация резервов Центробанка России станет плохим сигналом другим Центральным банкам мира и приведёт к подрыву мировой финансовой системы, считает глава российского регулятора Эльвира Набиуллина.

На пресс-конференции по поводу ключевой ставки председатель ЦБ отметила, что потенциальная конфискация резервов «будет сильно негативным сигналом» другим центральным банкам и нарушением базовых принципов защищённости резервов.

«В международном праве это один из ключевых базовых принципов иммунитета активов центральных банков от принудительных мер взысканий», — напомнила Набиуллина.

Этот иммунитет, подчеркнула выступающая, обеспечивает стабильность системы международных финансов, а отступление от этого принципа приведёт к постепенному подрыву системы международных финансов и позиции резервных валют в мире.

Кроме того, Банк России со своей стороны будет предпринимать меры для защиты своих законных интересов, цитирует её «Прайм».

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщала, что в Европейском союзе опасаются серьёзного ответа России в случае конфискации замороженных российских активов для нужд Украины.