Более трети европейцев (37%) считают, что конфликт на Украине окончится каким-либо урегулированием.

Об этом говорится в отчёте по итогам проводившегося опроса Европейского совета по международным отношениям (ECFR).

Отмечается, что к мирному урегулированию больше склоняются в Австрии, Венгрии, Греции, Италии и Румынии.

При этом в Польше, Португалии и Швеции выступают за возвращение Украиной утраченных территорий.

Ранее бывший оператор польского отряда специального назначения «Гром» военный аналитик, известный по позывному Наваль, выразил мнение, что Россия слишком сильна, чтобы Украина могла когда-либо вернуть утраченные территории.

Российский лидер Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому 30 сентября в стране будет праздноваться День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.