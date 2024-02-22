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The Hill: власти штата Алабама готовы провести вторую казнь с помощью азота

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Власти штата Алабама готовы провести вторую смертную казнь с применением чистого азота.

Об этом пишет The Hill.

Речь идёт о 59-летнем Алане Юджине Миллере, который признан виновным за убийство трёх человек в 1999 году.

«Штат Алабама готов осуществить исполнение приговора Миллера посредством азотной гипоксии», — говорится в публикации.

26 января в Алабаме состоялась первая в истории Соединённых Штатов казнь с помощью чистого азота.

Сообщалось, что казнённый с помощью азота американец несколько минут испытывал судороги.

Позже российский омбудсмен Татьяна Москалькова раскритиковала ситуацию в США с правами человека на фоне казни в Алабаме с использованием азота.

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