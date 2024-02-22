The Hill: власти штата Алабама готовы провести вторую казнь с помощью азота
Об этом пишет The Hill.
Речь идёт о 59-летнем Алане Юджине Миллере, который признан виновным за убийство трёх человек в 1999 году.
«Штат Алабама готов осуществить исполнение приговора Миллера посредством азотной гипоксии», — говорится в публикации.
26 января в Алабаме состоялась первая в истории Соединённых Штатов казнь с помощью чистого азота.
Сообщалось, что казнённый с помощью азота американец несколько минут испытывал судороги.
Позже российский омбудсмен Татьяна Москалькова раскритиковала ситуацию в США с правами человека на фоне казни в Алабаме с использованием азота.