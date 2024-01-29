Москалькова осудила ситуацию в США с правами человека, где прошла казнь азотом
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«Казнь оказалась жуткой: приговорённый корчился на каталке около двух минут, умирал — примерно семь... Сказать, что мы категорически неприемлем подобное узаконенное варварство — это ничего не сказать», — написала она в Telegram.
По словам российского омбудсмена, это говорит о катастрофической ситуации с правами человека в Соединённых Штатах.
26 января в Алабаме состоялась первая в истории Соединённых Штатов казнь с помощью чистого азота.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что казнь заключённого при помощи азота может быть приравнена к пытке.