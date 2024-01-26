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В ООН заявили, что казнь заключённого азотом в США может быть приравнена к пытке

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Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что казнь заключённого при помощи азота в американском штате Алабама может быть приравнена к пытке.
В ООН заявили, что казнь заключённого азотом в США может быть приравнена к пытке
  • AFP
  • © ANGELA WEISS

Тюрк выразил глубокое сожаление по поводу казни американца.

«Этот новый и непроверенный метод удушения газообразным азотом может быть приравнен к пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению», — говорится в заявлении. 

Он добавил, что смертная казнь несовместима с основополагающим правом любого человека на жизнь.

26 января в Алабаме состоялась первая в истории Соединённых Штатов казнь с помощью чистого азота.

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