В ООН заявили, что казнь заключённого азотом в США может быть приравнена к пытке
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Тюрк выразил глубокое сожаление по поводу казни американца.
«Этот новый и непроверенный метод удушения газообразным азотом может быть приравнен к пыткам или жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению», — говорится в заявлении.
Он добавил, что смертная казнь несовместима с основополагающим правом любого человека на жизнь.
26 января в Алабаме состоялась первая в истории Соединённых Штатов казнь с помощью чистого азота.