AP: казнённый с помощью азота американец несколько минут испытывал судороги

Заключённый, которого казнили при помощи азота в американском штате Алабама, испытывал судороги в течение как минимум двух минут.

Об этом информирует агентство Associated Press.

«Осуждённый убийца Кеннет Юджин Смит бился в судорогах... в течение как минимум двух минут», — говорится в публикации.

По данным агентства, всего процедура длилась в течение 22 минут.

26 января в Алабаме состоялась первая в истории Соединённых Штатов казнь с помощью чистого азота.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что казнь заключённого при помощи азота может быть приравнена к пытке.