AP: казнённый с помощью азота американец несколько минут испытывал судороги
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Об этом информирует агентство Associated Press.
«Осуждённый убийца Кеннет Юджин Смит бился в судорогах... в течение как минимум двух минут», — говорится в публикации.
По данным агентства, всего процедура длилась в течение 22 минут.
26 января в Алабаме состоялась первая в истории Соединённых Штатов казнь с помощью чистого азота.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что казнь заключённого при помощи азота может быть приравнена к пытке.