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AP: казнённый с помощью азота американец несколько минут испытывал судороги

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Заключённый, которого казнили при помощи азота в американском штате Алабама, испытывал судороги в течение как минимум двух минут.
AP: казнённый с помощью азота американец несколько минут испытывал судороги
  • AP
  • © Dave Martin

Об этом информирует агентство Associated Press.

«Осуждённый убийца Кеннет Юджин Смит бился в судорогах... в течение как минимум двух минут», — говорится в публикации.

По данным агентства, всего процедура длилась в течение 22 минут.

26 января в Алабаме состоялась первая в истории Соединённых Штатов казнь с помощью чистого азота.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что казнь заключённого при помощи азота может быть приравнена к пытке.

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