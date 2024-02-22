Секретная служба США объявила в розыск российского хакера Строганова

Американские правоохранители разыскивают российского хакера Алексея Строганова, которого США обвиняют в киберпреступлениях.

Информация об этом появилась на сайте Секретной службы страны.

По данным ведомства, Строганов обвиняется в участии в преступном сговоре «с целью взлома компьютерных сетей» физлиц и компаний, а также краж данных банковских карт.

Отмечается, что он был вовлечён в соответствующую деятельность с 2007 по 2017 год.

Ранее в США и Британии сообщили о ликвидации инфраструктуры хакеров LockBit.

Также хакер Артём Хорошилов, арестованный по делу о DDoS-атаках на российские объекты критической информационной инфраструктуры, признал вину в содеянном.