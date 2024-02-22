Секретная служба США объявила в розыск российского хакера Строганова
Информация об этом появилась на сайте Секретной службы страны.
По данным ведомства, Строганов обвиняется в участии в преступном сговоре «с целью взлома компьютерных сетей» физлиц и компаний, а также краж данных банковских карт.
Отмечается, что он был вовлечён в соответствующую деятельность с 2007 по 2017 год.
Ранее в США и Британии сообщили о ликвидации инфраструктуры хакеров LockBit.
Также хакер Артём Хорошилов, арестованный по делу о DDoS-атаках на российские объекты критической информационной инфраструктуры, признал вину в содеянном.