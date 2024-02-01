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Арестованный хакер Хорошилов признался в DDoS-атаках на российские объекты

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Хакер Артём Хорошилов, арестованный по делу о DDoS-атаках на российские объекты критической информационной инфраструктуры, признал вину в содеянном.
Арестованный хакер Хорошилов признался в DDoS-атаках на российские объекты
  • РИА Новости

Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

«В ходе проведения следственных действий Хорошилов заявил, что вину в инкриминируемом преступлении признаёт», — сказал собеседник.

Также отмечается, что он выразил готовность сотрудничать со следствием.

Ранее ФСБ задержала в Москве хакера Артёма Хорошилова по делу о DDoS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры России, позднее суд его арестовал.

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