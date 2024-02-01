ФСБ задержала в Москве хакера по делу о DDoS-атаках на российскую инфраструктуру
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о DDoS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры России был установлен и задержан Хорошилов Артём Леонидович», — указывает агентство.
Уточняется, что Хорошилову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК России (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации).
Отмечается, что он также был ещё и арестован и в настоящий момент содержится под стражей в СИЗО «Лефортово».
Ранее сотрудники Управления ФСБ России по Камчатскому краю задержали жителя Петропавловска-Камчатского по подозрению в подготовке теракта.