RT в Telegram
Подпишись

ФСБ задержала в Москве хакера по делу о DDoS-атаках на российскую инфраструктуру

Короткая ссылка
ФСБ задержала в Москве хакера Артёма Хорошилова по делу о DDoS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры России.
ФСБ задержала в Москве хакера по делу о DDoS-атаках на российскую инфраструктуру
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследования уголовного дела о DDoS-атаках на объекты критической информационной инфраструктуры России был установлен и задержан Хорошилов Артём Леонидович», — указывает агентство.

Уточняется, что Хорошилову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК России (неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации).

Отмечается, что он также был ещё и арестован и в настоящий момент содержится под стражей в СИЗО «Лефортово».

Ранее сотрудники Управления ФСБ России по Камчатскому краю задержали жителя Петропавловска-Камчатского по подозрению в подготовке теракта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить