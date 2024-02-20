Bloomberg: в США и Британии сообщили о ликвидации инфраструктуры хакеров LockBit
Об этом пишет Bloomberg.
«Международная коалиция правоохранителей, включающая в себя ФБР и агентство по борьбе с преступностью Великобритании, сообщила, что им удалось прекратить деятельность одной из плодовитых хакерских групп всех времён LockBit», — передаёт агентство.
При этом о проведении каких-либо арестов не сообщается.
Ранее украинский телеканал «Эспрессо» сообщил, что хакеры взломали его эфирную систему.
Также пароли около 2,5 тыс. госслужащих Болгарии утекли в даркнет.