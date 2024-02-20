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Bloomberg: в США и Британии сообщили о ликвидации инфраструктуры хакеров LockBit

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Правоохранители США и Великобритании сообщили, что разрушили инфраструктуру хакерской группировки LockBit.

Об этом пишет Bloomberg.

«Международная коалиция правоохранителей, включающая в себя ФБР и агентство по борьбе с преступностью Великобритании, сообщила, что им удалось прекратить деятельность одной из плодовитых хакерских групп всех времён LockBit», — передаёт агентство.

При этом о проведении каких-либо арестов не сообщается.

Ранее украинский телеканал «Эспрессо» сообщил, что хакеры взломали его эфирную систему.

Также пароли около 2,5 тыс. госслужащих Болгарии утекли в даркнет.

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