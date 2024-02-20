Украинский телеканал «Эспрессо» сообщил, что хакеры взломали его эфирную систему
Об этом информирует РИА Новости.
«В понедельник около 19:30 неизвестные хакеры получили доступ к эфирному сигналу телеканала «Эспрессо», — говорится в сообщении.
По данным агентства, команда телеканала уже приняла все необходимые меры безопасности и готовит обращение в правоохранительные органы.
Ранее на Украине задержали хакера, незаконно обогатившегося на более чем $2 млн.
Также пароли около 2,5 тыс. госслужащих Болгарии утекли в даркнет.