Украинский телеканал «Эспрессо» сообщил, что хакеры взломали его эфирную систему

Пресс-служба украинского телеканала «Эспрессо» сообщила, что хакеры взломали эфирную систему канала.

Об этом информирует РИА Новости.

«В понедельник около 19:30 неизвестные хакеры получили доступ к эфирному сигналу телеканала «Эспрессо», — говорится в сообщении.

По данным агентства, команда телеканала уже приняла все необходимые меры безопасности и готовит обращение в правоохранительные органы.

Ранее на Украине задержали хакера, незаконно обогатившегося на более чем $2 млн.

Также пароли около 2,5 тыс. госслужащих Болгарии утекли в даркнет.