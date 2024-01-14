На Украине задержали хакера, незаконно обогатившегося на более чем $2 млн

Хакер, незаконно заработавший более $2 млн в криптовалютах благодаря сложной схеме, попал в руки Нацполиции Украины. Информация об этом содержится в пресс-релизе, опубликованном Европейским полицейским агентством.

В сообщении отмечается, что задержание 29-летнего хакера произвели 9 января в городе Николаеве. Незаконно обогатиться ему помог так называемый криптоджекинг — рассылка вредоносных программ на устройства пользователей с последующим скрытым майнингом криптовалют.

«Предполагается, что ему удалось получить не менее $2 млн в криптовалютах», — отметили в организации.

Ранее в ВСУ высказались о хакерской атаке на «Киевстар». Представитель украинской армии заявил, что произошедшее не повлияло на работу военных.