На Украине задержали хакера, незаконно обогатившегося на более чем $2 млн
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В сообщении отмечается, что задержание 29-летнего хакера произвели 9 января в городе Николаеве. Незаконно обогатиться ему помог так называемый криптоджекинг — рассылка вредоносных программ на устройства пользователей с последующим скрытым майнингом криптовалют.
«Предполагается, что ему удалось получить не менее $2 млн в криптовалютах», — отметили в организации.
Ранее в ВСУ высказались о хакерской атаке на «Киевстар». Представитель украинской армии заявил, что произошедшее не повлияло на работу военных.