RT в Telegram
Подпишись

На Украине задержали хакера, незаконно обогатившегося на более чем $2 млн

Короткая ссылка
Хакер, незаконно заработавший более $2 млн в криптовалютах благодаря сложной схеме, попал в руки Нацполиции Украины. Информация об этом содержится в пресс-релизе, опубликованном Европейским полицейским агентством.
На Украине задержали хакера, незаконно обогатившегося на более чем $2 млн
  • Gettyimages.ru

В сообщении отмечается, что задержание 29-летнего хакера произвели 9 января в городе Николаеве. Незаконно обогатиться ему помог так называемый криптоджекинг — рассылка вредоносных программ на устройства пользователей с последующим скрытым майнингом криптовалют.

«Предполагается, что ему удалось получить не менее $2 млн в криптовалютах», — отметили в организации.

Ранее в ВСУ высказались о хакерской атаке на «Киевстар». Представитель украинской армии заявил, что произошедшее не повлияло на работу военных.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить