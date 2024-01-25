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Пароли около 2,5 тысячи госслужащих Болгарии утекли в даркнет

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Пароли с 2,5 тыс. адресов рабочей почты госслужащих Болгарии утекли в даркнет, заявил министр электронного управления Александр Йоловски.

Как сообщает РИА Новости, согласно проверке, 1516 из скомпрометированных адресов принадлежат доменам госорганизаций. При этом с доменом government.bg связано 419 адресов, ещё 504 — с общедоступными почтовыми платформами, которые власти используют для официальных целей.

Однако ведомство не классифицирует утечку как киберинцидент в соответствии с действующим законодательством.

Ранее руководство одного из крупнейших торговых центров в Европе Kaufhaus des Westens, находящегося в Берлине, обвинило «российских хакеров» в кибератаке.

В августе 2023 года хакеры взломали системы польской Академии военного искусства и украли конфиденциальные данные польской оборонной системы.

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