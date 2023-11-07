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Bild: руководство одного из крупнейших ТЦ Берлина обвинило Россию в кибератаке

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Руководство одного из крупнейших торговых центров в Европе Kaufhaus des Westens, находящегося в Берлине, обвинило «российских хакеров» в кибератаке.
Bild: руководство одного из крупнейших ТЦ Берлина обвинило Россию в кибератаке
  • Gettyimages.ru

«Kaufhaus des Westens с выходных борется с крупными IT-проблемами. Причина в том, что киберпреступники из России в ночь на пятницу начали атаку на сети KaDeWe Group», — приводит Bild текст письма руководителя Михаэля Петерсайма.

По его словам, взлом удалось предотвратить на ранней стадии, но последствия масштабны: в торговом центре невозможна безналичная оплата, а все IT-системы перевели в аварийный офлайн-режим.

При этом Петерсайм не уточнил, произошла ли утечка данных покупателей ТЦ в результате кибератаки.

Ранее сайты Международной выставки-форума «Россия», которая 4 ноября открылась на ВДНХ, подверглись массированной хакерской атаке ёмкостью не менее 0,5 Tb/s. Она была осуществлена посредством подконтрольной botnet-сети, расположенной на Украине, а также на территориях США, Германии, Франции, Италии, Испании, Польши, Японии и других недружественных стран.

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