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Депутат бундестага предложил прекратить поставки ВСУ на 48 часов ради перемирия

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Известный немецкий политик от Левой партии Грегор Гизи заявил в ходе ток-шоу, организованного изданием Der Spiegel, что Западу следует предложить России согласиться на 48-часовое перемирие на Украине в обмен на 48-часовое прекращение поставок оружия Киеву.

По его словам, если Россия откажется от этого предложения, то поставки оружия Украине следует продолжить.

Однако, как отметил политик, если Россия согласится, то стороны достигнут прекращения огня, что откроет путь к мирным переговорам.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон в настоящее время не видит условий для переговоров по Украине.

При этом, согласно итогам опроса, который провёл Киевский международный институт социологии, на Украине более 70% граждан выступают за дипломатическое урегулирование конфликта с Россией.

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