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Более 70% украинцев в опросе выступили за дипломатические контакты с Россией

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На Украине более 70% граждан выступают за дипломатическое урегулирование конфликта с Россией, говорится в итогах опроса, который провёл Киевский международный институт социологии.
Более 70% украинцев в опросе выступили за дипломатические контакты с Россией
  • РИА Новости

«Украинцы остаются открытыми для переговорного процесса. В мае 2022 года [за переговоры выступали] 59%, а в феврале 2024 года 72% респондентов соглашались с мнением, что Украина должна искать и дипломатический путь завершения войны», — говорится в результатах исследования, которые приводит ТАСС.

Как подчёркивается, во всех регионах страны большинство жителей в целом открыты к «дипломатическому треку».

Опрос проводился 5—10 февраля по телефону.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что Россия готова к диалогу по урегулированию украинского конфликта.

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