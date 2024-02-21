Более 70% украинцев в опросе выступили за дипломатические контакты с Россией

На Украине более 70% граждан выступают за дипломатическое урегулирование конфликта с Россией, говорится в итогах опроса, который провёл Киевский международный институт социологии.

«Украинцы остаются открытыми для переговорного процесса. В мае 2022 года [за переговоры выступали] 59%, а в феврале 2024 года 72% респондентов соглашались с мнением, что Украина должна искать и дипломатический путь завершения войны», — говорится в результатах исследования, которые приводит ТАСС.

Как подчёркивается, во всех регионах страны большинство жителей в целом открыты к «дипломатическому треку».

Опрос проводился 5—10 февраля по телефону.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что Россия готова к диалогу по урегулированию украинского конфликта.