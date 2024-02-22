EURACTIV: в 13-й пакет санкций ЕС предварительно вошли компании из Индии, Китая и Турции

Три китайские компании, а также несколько индийских и турецких юридических лиц включены в 13-й пакет санкций, которые предварительно согласовали послы 27 стран Евросоюза.

Об этом информирует брюссельский портал EURACTIV.

По его данным, европейскому бизнесу будет запрещено поддерживать с ними контакты.

Отмечается, что компании из КНР обвиняются в гипотетических «поставках чувствительных технологий в Россию», которые якобы «применяются на поле боя на Украине».

Компании из Индии и Турции, как утверждается, «помогают российскому ВПК получать доступ к запрещённым в рамках односторонних санкций ЕС товарам и технологиям».

Ранее член палаты представителей конгресса США Джерри Коннолли заявил, что Штаты пригрозили Китаю санкциями из-за подозрений в сотрудничестве с Россией.

Позже в Китае назвали неприемлемыми санкции США за сотрудничество с Россией.