EURACTIV: в 13-й пакет санкций ЕС предварительно вошли компании из Индии, Китая и Турции
Об этом информирует брюссельский портал EURACTIV.
По его данным, европейскому бизнесу будет запрещено поддерживать с ними контакты.
Отмечается, что компании из КНР обвиняются в гипотетических «поставках чувствительных технологий в Россию», которые якобы «применяются на поле боя на Украине».
Компании из Индии и Турции, как утверждается, «помогают российскому ВПК получать доступ к запрещённым в рамках односторонних санкций ЕС товарам и технологиям».
Ранее член палаты представителей конгресса США Джерри Коннолли заявил, что Штаты пригрозили Китаю санкциями из-за подозрений в сотрудничестве с Россией.
Позже в Китае назвали неприемлемыми санкции США за сотрудничество с Россией.