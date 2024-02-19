США пригрозили Китаю санкциями из-за подозрений в сотрудничестве с Россией

Соединённые Штаты могут ввести рестрикции против компаний из Китая, якобы содействующих России в вопросе поставок необходимых для проведения СВО товаров. С таким заявлением выступил член палаты представителей конгресса США Джерри Коннолли.

По его словам, прозвучавшим в интервью телеканалу CNBC, Пекин должен понимать, что такой же тип ограничений, которые «начинают охватывать Россию и влиять на её производительность, экономические результаты и качество жизни», может быть введён против Китая.

Коннолли добавил, что к обсуждению соответствующего вопроса в США приступили после того, как стало известно об аналогичных планах в ЕС.

Ранее глава Министерства иностранных дел Китая Ван И потребовал от США отменить односторонние санкции.