США пригрозили Китаю санкциями из-за подозрений в сотрудничестве с Россией
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По его словам, прозвучавшим в интервью телеканалу CNBC, Пекин должен понимать, что такой же тип ограничений, которые «начинают охватывать Россию и влиять на её производительность, экономические результаты и качество жизни», может быть введён против Китая.
Коннолли добавил, что к обсуждению соответствующего вопроса в США приступили после того, как стало известно об аналогичных планах в ЕС.
Ранее глава Министерства иностранных дел Китая Ван И потребовал от США отменить односторонние санкции.