Глава МИД Китая потребовал США отменить односторонние санкции
«Ван И потребовал у США отменить незаконные односторонние санкции в отношении китайских компаний и частных лиц и не наносить ущерб законным интересам и правам Китая в сфере развития», — говорится в сообщении ведомства.
Ван И подчеркнул, что страны должны придерживаться принципов взаимоуважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.
Ранее в КНР назвали обречённой на провал стратегию администрации США в отношении Китая.