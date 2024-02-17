Глава МИД Китая потребовал США отменить односторонние санкции

Глава МИД Китая Ван И в рамках переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности потребовал снять с китайских компаний американские односторонние санкции.

«Ван И потребовал у США отменить незаконные односторонние санкции в отношении китайских компаний и частных лиц и не наносить ущерб законным интересам и правам Китая в сфере развития», — говорится в сообщении ведомства.

Ван И подчеркнул, что страны должны придерживаться принципов взаимоуважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее в КНР назвали обречённой на провал стратегию администрации США в отношении Китая.