RT в Telegram
Подпишись

Глава МИД Китая потребовал США отменить односторонние санкции

Короткая ссылка
Глава МИД Китая Ван И в рамках переговоров с госсекретарём США Энтони Блинкеном на полях Мюнхенской конференции по безопасности потребовал снять с китайских компаний американские односторонние санкции.

«Ван И потребовал у США отменить незаконные односторонние санкции в отношении китайских компаний и частных лиц и не наносить ущерб законным интересам и правам Китая в сфере развития», — говорится в сообщении ведомства.

Ван И подчеркнул, что страны должны придерживаться принципов взаимоуважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее в КНР назвали обречённой на провал стратегию администрации США в отношении Китая.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить