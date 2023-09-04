В КНР назвали обречённой на провал стратегию администрации США в отношении Китая
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Как сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство госбезопасности Китая, акцент США на «конкуренции и контроле над конкуренцией» не отличается от многолетнего подхода Вашингтона по «вовлечению и сдерживанию».
«Китай никогда не потеряет бдительности из-за нескольких «красивых слов» США... США должны проявить достаточную искренность», — говорится в тексте официального заявления.
В Китае не стали уточнять, что именно подразумевается под этими словами.
9 августа американский президент Джо Байден подписал указ, ограничивающий американские инвестиции в технологическую отрасль Китая. Эта мера коснётся разработки в КНР полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта.
В Пекине отметили, что разочарованы решением администрации США.