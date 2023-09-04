Узнать больше

В КНР назвали обречённой на провал стратегию администрации США в отношении Китая

Короткая ссылка
В Китае назвали обречённой на провал стратегию администрации президента США Джо Байдена в отношении КНР и призвали Вашингтон «проявить искренность».
В КНР назвали обречённой на провал стратегию администрации США в отношении Китая
  • Gettyimages.ru
  • © Walter Bibikow

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство госбезопасности Китая, акцент США на «конкуренции и контроле над конкуренцией» не отличается от многолетнего подхода Вашингтона по «вовлечению и сдерживанию».

«Китай никогда не потеряет бдительности из-за нескольких «красивых слов» США... США должны проявить достаточную искренность», — говорится в тексте официального заявления.

В Китае не стали уточнять, что именно подразумевается под этими словами.

9 августа американский президент Джо Байден подписал указ, ограничивающий американские инвестиции в технологическую отрасль Китая. Эта мера коснётся разработки в КНР полупроводников и микроэлектроники, квантовых технологий и искусственного интеллекта.

В Пекине отметили, что разочарованы решением администрации США.

    Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
    Подписывайтесь на наш канал в Дзен
    Новости smi2.ru
    Сегодня в СМИ
    • Лента новостей
    • Картина дня
    Все новости
    18+

    © Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

    Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

    Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

    Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

    Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

    Данный сайт использует файлы cookies

    Подтвердить