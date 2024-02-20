В Китае назвали неприемлемыми санкции США за сотрудничество с Россией
- AP
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Она подчеркнула, что Китай вправе сотрудничать со странами по всему миру.
«Мы всегда выступали против односторонних санкций, которые не имеют оснований в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН», — цитирует дипломата ТАСС.
По словам Мао Нин, Пекин предпримет все необходимые меры для защиты прав и интересов китайских компаний.
Ранее член палаты представителей конгресса США Джерри Коннолли заявил, что Штаты пригрозили Китаю санкциями из-за подозрений в сотрудничестве с Россией.
Коннолли добавил, что к обсуждению соответствующего вопроса в США приступили после того, как стало известно об аналогичных планах в ЕС.