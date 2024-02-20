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В Китае назвали неприемлемыми санкции США за сотрудничество с Россией

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В Пекине считают неприемлемыми санкции США против компаний из Китая из-за сотрудничества с Россией, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
В Китае назвали неприемлемыми санкции США за сотрудничество с Россией
  • AP
  • © Liu Zheng

Она подчеркнула, что Китай вправе сотрудничать со странами по всему миру.

«Мы всегда выступали против односторонних санкций, которые не имеют оснований в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН», — цитирует дипломата ТАСС.

По словам Мао Нин, Пекин предпримет все необходимые меры для защиты прав и интересов китайских компаний.

Ранее член палаты представителей конгресса США Джерри Коннолли заявил, что Штаты пригрозили Китаю санкциями из-за подозрений в сотрудничестве с Россией.

Коннолли добавил, что к обсуждению соответствующего вопроса в США приступили после того, как стало известно об аналогичных планах в ЕС.

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