В Китае назвали неприемлемыми санкции США за сотрудничество с Россией

В Пекине считают неприемлемыми санкции США против компаний из Китая из-за сотрудничества с Россией, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

Она подчеркнула, что Китай вправе сотрудничать со странами по всему миру.

«Мы всегда выступали против односторонних санкций, которые не имеют оснований в международном праве и не санкционированы Советом Безопасности ООН», — цитирует дипломата ТАСС.

По словам Мао Нин, Пекин предпримет все необходимые меры для защиты прав и интересов китайских компаний.

Ранее член палаты представителей конгресса США Джерри Коннолли заявил, что Штаты пригрозили Китаю санкциями из-за подозрений в сотрудничестве с Россией.

Коннолли добавил, что к обсуждению соответствующего вопроса в США приступили после того, как стало известно об аналогичных планах в ЕС.