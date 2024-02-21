Правозащитник рассказал о тюрьме в США, куда могут направить Ассанжа

Американский правозащитник Мартин Готтесфельд рассказал RT об условиях содержания в тюрьме, куда могут направить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в случае экстрадиции в США.

«Чья-нибудь смерть там — лишь вопрос времени», — отметил он.

Готтесфельд также рассказал о жёстких условиях в американской тюрьме и о случаях убийств заключённых, за которые никто из надзирателей не был наказан.

Ранее перед зданием Высокого суда Лондона прошла акция в поддержку Ассанжа.

Передать его Штатам решили ещё в июне 2022 года, там основателю WikiLeaks грозит 175 лет заключения. Сторона защиты подала апелляцию.