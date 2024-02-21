Правозащитник рассказал о тюрьме в США, куда могут направить Ассанжа
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«Чья-нибудь смерть там — лишь вопрос времени», — отметил он.
Готтесфельд также рассказал о жёстких условиях в американской тюрьме и о случаях убийств заключённых, за которые никто из надзирателей не был наказан.
Ранее перед зданием Высокого суда Лондона прошла акция в поддержку Ассанжа.
Передать его Штатам решили ещё в июне 2022 года, там основателю WikiLeaks грозит 175 лет заключения. Сторона защиты подала апелляцию.