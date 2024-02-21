RT в Telegram
Подпишись

Правозащитник рассказал о тюрьме в США, куда могут направить Ассанжа

Короткая ссылка
Американский правозащитник Мартин Готтесфельд рассказал RT об условиях содержания в тюрьме, куда могут направить основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в случае экстрадиции в США.
Правозащитник рассказал о тюрьме в США, куда могут направить Ассанжа
  • Gettyimages.ru

«Чья-нибудь смерть там — лишь вопрос времени», — отметил он.

Готтесфельд также рассказал о жёстких условиях в американской тюрьме и о случаях убийств заключённых, за которые никто из надзирателей не был наказан.

Ранее перед зданием Высокого суда Лондона прошла акция в поддержку Ассанжа.

Передать его Штатам решили ещё в июне 2022 года, там основателю WikiLeaks грозит 175 лет заключения. Сторона защиты подала апелляцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить