Сторонники Ассанжа вновь проводят акцию перед зданием суда в Лондоне

Перед зданием Высокого суда в Лондоне проходит акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Об этом сообщает РИА Новости.

На плакатах активистов написано: «Освободите Ассанжа. Журналистика — не преступление», «Освободите Ассанжа, нет экстрадиции», «Не экстрадируйте Ассанжа».

Накануне сотни протестующих сторонников Джулиана Ассанжа собрались перед зданием Высокого суда Лондона, где проходят двухдневные слушания дела о его экстрадиции в США.

Передать его Штатам решили ещё в июне 2022 года, там основателю WikiLeaks грозит 175 лет заключения. Сторона защиты подала апелляцию.