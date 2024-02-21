Сторонники Ассанжа вновь проводят акцию перед зданием суда в Лондоне
- AP
Об этом сообщает РИА Новости.
На плакатах активистов написано: «Освободите Ассанжа. Журналистика — не преступление», «Освободите Ассанжа, нет экстрадиции», «Не экстрадируйте Ассанжа».
Накануне сотни протестующих сторонников Джулиана Ассанжа собрались перед зданием Высокого суда Лондона, где проходят двухдневные слушания дела о его экстрадиции в США.
Передать его Штатам решили ещё в июне 2022 года, там основателю WikiLeaks грозит 175 лет заключения. Сторона защиты подала апелляцию.