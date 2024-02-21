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Сторонники Ассанжа вновь проводят акцию перед зданием суда в Лондоне

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Перед зданием Высокого суда в Лондоне проходит акция в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Сторонники Ассанжа вновь проводят акцию перед зданием суда в Лондоне
  • AP

Об этом сообщает РИА Новости.

На плакатах активистов написано: «Освободите Ассанжа. Журналистика — не преступление», «Освободите Ассанжа, нет экстрадиции», «Не экстрадируйте Ассанжа».

Накануне сотни протестующих сторонников Джулиана Ассанжа собрались перед зданием Высокого суда Лондона, где проходят двухдневные слушания дела о его экстрадиции в США.

Передать его Штатам решили ещё в июне 2022 года, там основателю WikiLeaks грозит 175 лет заключения. Сторона защиты подала апелляцию.

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