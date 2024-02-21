В МИД Польши обеспокоены использованием пророссийских лозунгов на протестах

В МИД Польши выразили обеспокоенность в связи с использованием протестующими фермерами пророссийских лозунгов.

РИА Новости

«МИД с большой обеспокоенностью отмечает появление во время последних выступлений аграриев антиукраинских лозунгов и лозунгов», — говорится в сообщении ведомства. Ранее украинские перевозчики начали акцию протеста на границе с Польшей.