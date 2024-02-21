В МИД Польши обеспокоены использованием пророссийских лозунгов на протестах
В МИД Польши выразили обеспокоенность в связи с использованием протестующими фермерами пророссийских лозунгов.
- РИА Новости
«МИД с большой обеспокоенностью отмечает появление во время последних выступлений аграриев антиукраинских лозунгов и лозунгов», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее украинские перевозчики начали акцию протеста на границе с Польшей.
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