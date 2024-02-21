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В польском сейме предложили полное эмбарго на ввоз сельхозпродукции с Украины

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Польский сейм предлагает резолюцию о полном эмбарго на ввоз сельхозпродукции с Украины, заявил бывший глава Минсельхоза Польши, депутат Роберт Телюс.
В польском сейме предложили полное эмбарго на ввоз сельхозпродукции с Украины
  • AP

«Я подаю заявление об изменении повестки дня и о включении в неё резолюции... очень важной для польского сельского хозяйства, резолюции, которая обяжет правительство ввести эмбарго», — цитирует его РИА Новости.

По словам Телюса, «две минуты работы» по подписанию распоряжения действующим министром сельского хозяйства Чеславом Секерским и министром развития Кшиштофом Хетманом решат вопрос протестов в Польше.

Ранее протестующие польские фермеры высыпали на железнодорожные пути на пограничном переходе между Польшей и Украиной два вагона украинского зерна.

Также сообщалось, что украинские перевозчики начали блокировать польские грузовики, возвращающиеся в Польшу.

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