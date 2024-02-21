DIW: конфликт на Украине уже обошёлся Германии более чем в €200 млрд
- AP
Об этом в интервью изданию Rheinische Post заявил президент Немецкого института экономических исследований (DIW) Марсель Фрацшер.
Как отметил Фрацшер, экономические издержки ФРГ из-за конфликта «вероятно, превышают €200 млрд».
Он уточнил, что повышение цен на электроэнергию стало причиной снижения темпов роста экономики Германии на 2,5%.
Собеседник издания добавил, что сильнее всего последствия украинского конфликта в Германии ощутят граждане с низкими доходами.
Ранее Bloomberg отмечал, что слабеющая экономика Германии сигнализирует о том, что впереди страну ждёт ещё больше проблем.