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Постпредство при ООН: именно Запад, а не Россия находится в изоляции

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Первый заместитель российского постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в настоящий момент именно Запад, а не Россия находится в изоляции.
Постпредство при ООН: именно Запад, а не Россия находится в изоляции
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью RTVI.

Дипломат подчеркнул, что Россия не чувствует себя изолированной.

«Мы, наоборот, чувствуем, что Запад находится сейчас в изоляции, потому что они своими зашоренными, так сказать, подходами и отсутствием какой-то гибкости отталкивают от себя государства Глобального Юга», — отметил Полянский.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что задачи, которые ставили недоброжелатели России с точки зрения её изоляции, развалились.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, количество зарубежных контактов Владимира Путина демонстрирует, что попытки Запада изолировать страну провалились.

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