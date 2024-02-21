Постпредство при ООН: именно Запад, а не Россия находится в изоляции

Первый заместитель российского постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский заявил, что в настоящий момент именно Запад, а не Россия находится в изоляции.

Об этом он сказал в интервью RTVI.

Дипломат подчеркнул, что Россия не чувствует себя изолированной.

«Мы, наоборот, чувствуем, что Запад находится сейчас в изоляции, потому что они своими зашоренными, так сказать, подходами и отсутствием какой-то гибкости отталкивают от себя государства Глобального Юга», — отметил Полянский.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что задачи, которые ставили недоброжелатели России с точки зрения её изоляции, развалились.

Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, количество зарубежных контактов Владимира Путина демонстрирует, что попытки Запада изолировать страну провалились.