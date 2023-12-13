Лавров: зарубежные контакты Путина показывают провал попыток изолировать Россию

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что количество зарубежных контактов президента России Владимира Путина демонстрируют, что попытки Запада изолировать страну провалились.

Об этом Лавров сказал в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации России.

Как отметил министр, курс на изоляцию России потерпел фиаско.

«Чего только стоят многочисленные контакты Путина с зарубежными коллегами», — подчеркнул Лавров.

Как он добавил, контакты показывают, что ответственная линия России пользуется самой широкой поддержкой государств мирового большинства.

Ранее обозреватели французской газеты Le Figaro выразили мнение, что Украина всё больше изолируется на фоне России.