RT в Telegram
Подпишись

Лавров: зарубежные контакты Путина показывают провал попыток изолировать Россию

Короткая ссылка
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркнул, что количество зарубежных контактов президента России Владимира Путина демонстрируют, что попытки Запада изолировать страну провалились.
Лавров: зарубежные контакты Путина показывают провал попыток изолировать Россию
  • globallookpress.com

Об этом Лавров сказал в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации России.

Как отметил министр, курс на изоляцию России потерпел фиаско.

«Чего только стоят многочисленные контакты Путина с зарубежными коллегами», — подчеркнул Лавров.

Как он добавил, контакты показывают, что ответственная линия России пользуется самой широкой поддержкой государств мирового большинства. 

Ранее обозреватели французской газеты Le Figaro выразили мнение, что Украина всё больше изолируется на фоне России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить