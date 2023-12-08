Le Figaro: Украина оказывается во всё большей изоляции на фоне России
Согласно статье, положение Украины ухудшается из-за нехватки вооружений, ослабления публичной поддержки на Западе и растущей внутренней политической конкуренции.
При этом, как отмечает газета, России удалось противостоять попыткам изоляции со стороны Запада.
«Вот уже несколько недель российский президент демонстрирует своё превосходство при благоприятном стечении обстоятельств», — говорится в публикации.
При этом подчёркивается, что российский лидер Владимир Путин разрушил изоляцию Запада и обошёл санкции, опираясь на своих союзников на антизападном глобальном Юге.
Ранее Путин спрогнозировал рост экономики России не менее чем на 3,5% в 2023 году.
Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на поле боя говорит о неизбежности победы России.