Обозреватели французской газеты Le Figaro выразили мнение, что Украина всё больше изолируется на фоне России.

Согласно статье, положение Украины ухудшается из-за нехватки вооружений, ослабления публичной поддержки на Западе и растущей внутренней политической конкуренции.

При этом, как отмечает газета, России удалось противостоять попыткам изоляции со стороны Запада.

«Вот уже несколько недель российский президент демонстрирует своё превосходство при благоприятном стечении обстоятельств», — говорится в публикации.

При этом подчёркивается, что российский лидер Владимир Путин разрушил изоляцию Запада и обошёл санкции, опираясь на своих союзников на антизападном глобальном Юге.

Ранее Путин спрогнозировал рост экономики России не менее чем на 3,5% в 2023 году.

Также пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация на поле боя говорит о неизбежности победы России.