RT в Telegram
Подпишись

Bloomberg: в США считают, что Россия может скоро вывести в космос ядерное оружие

Короткая ссылка
Соединённые Штаты заявили союзникам, что Россия в скором времени может вывести в космос ядерное оружие или макет боеголовки.
Bloomberg: в США считают, что Россия может скоро вывести в космос ядерное оружие
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«США сообщили союзникам, что Россия может вывести в космос ядерное оружие или макет боеголовки уже в этом году», — говорится в публикации.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия всегда выступала против размещения ядерного оружия в космосе.

Президент подчёркивал, что США не могут одновременно призывать к поражению России и вести диалог по стратегической стабильности. 

Путин также заявлял, что западные лидеры используют «страшилки» про Россию, чтобы получить деньги от налогоплательщиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить