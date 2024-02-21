Bloomberg: в США считают, что Россия может скоро вывести в космос ядерное оружие

Соединённые Штаты заявили союзникам, что Россия в скором времени может вывести в космос ядерное оружие или макет боеголовки.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«США сообщили союзникам, что Россия может вывести в космос ядерное оружие или макет боеголовки уже в этом году», — говорится в публикации.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия всегда выступала против размещения ядерного оружия в космосе.

Президент подчёркивал, что США не могут одновременно призывать к поражению России и вести диалог по стратегической стабильности.

Путин также заявлял, что западные лидеры используют «страшилки» про Россию, чтобы получить деньги от налогоплательщиков.