Bloomberg: в США считают, что Россия может скоро вывести в космос ядерное оружие
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Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
«США сообщили союзникам, что Россия может вывести в космос ядерное оружие или макет боеголовки уже в этом году», — говорится в публикации.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия всегда выступала против размещения ядерного оружия в космосе.
Президент подчёркивал, что США не могут одновременно призывать к поражению России и вести диалог по стратегической стабильности.
Путин также заявлял, что западные лидеры используют «страшилки» про Россию, чтобы получить деньги от налогоплательщиков.