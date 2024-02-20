Путин: Россия была и остаётся против размещения ядерного оружия в космосе

Россия всегда выступала против размещения ядерного оружия в космосе. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин.

Он подчеркнул, что на Западе поднимается шум по вопросу размещения такого вида оружия в космосе.

«Наша позиция ясна и прозрачна: мы категорически всегда были против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе», — сказал Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщило, что Россия якобы разрабатывает «ядерное космическое оружие», которое может вывести из строя коммерческие и правительственные спутники.

Путин также заявлял, что западные лидеры используют «страшилки» про Россию, чтобы получить деньги от налогоплательщиков.