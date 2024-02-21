Захарова: вето США по резолюции по Газе указало на их истинное отношение к людям

США показали своё истинное отношение к людям, наложив вето в Совбезе ООН на резолюцию о прекращении огня в секторе Газа, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Спутник».

«США... блокируют призыв к прекращению огня. Вот их отношение к людям, не к людям одной национальности, вообще к людям... Ситуация только усугубляется, у неё нет решения, на которое толкают США страны, народы и регион», — цитирует её ТАСС.

Ранее сообщалось, что представители Вашингтона снова заблокировали в СБ ООН резолюцию Алжира о прекращении огня в Газе.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что никакое давление не сможет остановить страну от решимости одержать полную победу над палестинским движением ХАМАС.