RT в Telegram
Подпишись

В Нидерландах хорошо отнеслись к проведению выборов президента России в Гааге

Короткая ссылка
Нидерландские власти положительно отреагировали на планы посольства России организовать в Гааге избирательный участок для выборов российского президента.

Об этом сообщили РИА Новости в российском посольстве.

Отмечается, что посольство России в Нидерландах своевременно уведомило МИД страны об этом намерении.

Также в дипмиссии заявили, что приложат все усилия к тому, чтобы находящиеся в Нидерландах россияне смогли проголосовать на выборах президента.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ряд стран Запада до сих пор не подтвердили запрос о безопасности на выборах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить