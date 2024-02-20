В Нидерландах хорошо отнеслись к проведению выборов президента России в Гааге

Нидерландские власти положительно отреагировали на планы посольства России организовать в Гааге избирательный участок для выборов российского президента.

Об этом сообщили РИА Новости в российском посольстве.

Отмечается, что посольство России в Нидерландах своевременно уведомило МИД страны об этом намерении.

Также в дипмиссии заявили, что приложат все усилия к тому, чтобы находящиеся в Нидерландах россияне смогли проголосовать на выборах президента.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что ряд стран Запада до сих пор не подтвердили запрос о безопасности на выборах.