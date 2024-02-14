МИД: ряд стран Запада до сих пор не подтвердили запрос о безопасности на выборах
- РИА Новости
Выступая на брифинге с журналистами, Захарова отметила, что ситуация с обеспечением безопасности на избирательных участках вызывает серьёзные опасения.
«До сих пор ряд государств Европы и Америки не ответили на российский запрос относительно содействия в обеспечении и соблюдении безопасности и общественного порядка. Речь идёт о местах проведения выборов», — заявила она.
Ранее депутат Государственной думы Василий Пискарёв заявил, что иноагенты за рубежом хотят дискредитировать выборы президента России.