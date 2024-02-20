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Защита Ассанжа обратится в ЕСПЧ в случае поражения в британском суде

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Защита основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа будет обращаться в Европейский суд по правам человека в случае поражения в британском суде.
Защита Ассанжа обратится в ЕСПЧ в случае поражения в британском суде
  • AFP
  • © Daniel LEAL

Как пишет ТАСС, об этом заявила жена журналиста Стелла Ассанж.

«Джулиан будет пробовать передать своё дело в Европейский суд по правам человека и получить ордер, запрещающий его экстрадицию», — сказала она.

По её словам, Ассанжу грозит смерть в американской тюрьме.

Стелла Ассанж добавила, что адвокаты австралийца не согласны с позицией американских властей.

«Нет ни одного случая, когда бы человеку (американскому военнослужащему. — RT) был бы причинён вред в результате публикаций (Ассанжа. — RT). Это попытка отвлечь внимание от того факта, что Соединённые Штаты были уличены в убийстве десятков тысяч гражданских лиц и замешаны в пытках и нарушениях прав человека во многих странах», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Ассанж из-за плохого самочувствия не сможет присутствовать на суде в Британии по экстрадиции в США.

В июне 2022 года глава МВД Британии Прити Пател приняла решение экстрадировать Джулиана Ассанжа в США.

Основатель WikiLeaks в настоящее время находится в британской тюрьме строгого режима Белмарш.

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