Шольц: последствия украинского конфликта сильно ударили по Германии
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«Последствия конфликта на Украине сильно ударили по нам здесь, в Германии, поскольку мы были плохо подготовлены», — сказал он во время конференции Федерального объединения работодателей Германии.
Как передаёт ТАСС, Шольц добавил, что немецкие власти оперативно приняли необходимые меры, чтобы выправить ситуацию, в том числе за рекордное время были построены терминалы по приёму СПГ.
Ранее канцлер призвал страны Евросоюза подписать с Украиной соглашения о гарантиях безопасности.