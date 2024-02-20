Шольц: последствия украинского конфликта сильно ударили по Германии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что последствия конфликта на Украине сильно ударили по Германии, так как страна не была готова к этому.

«Последствия конфликта на Украине сильно ударили по нам здесь, в Германии, поскольку мы были плохо подготовлены», — сказал он во время конференции Федерального объединения работодателей Германии.

Как передаёт ТАСС, Шольц добавил, что немецкие власти оперативно приняли необходимые меры, чтобы выправить ситуацию, в том числе за рекордное время были построены терминалы по приёму СПГ.

Ранее канцлер призвал страны Евросоюза подписать с Украиной соглашения о гарантиях безопасности.