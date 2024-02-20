Минобороны: Швеция направит Украине 15-й пакет военной помощи на $680 млн

Глава шведского Министерства обороны Пол Юнсон заявил, что Швеция направит Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму в размере около $680 млн.

«Мы направим Украине военную помощь на сумму 7,1 млрд шведских крон (около $680 млн. — RT)», — цитирует Юнсона РИА Новости.

Как уточняет газета Expressen, новый пакет будет включать в том числе десять десантно-штурмовых катеров Sridsbåt 90, 20 десантных катеров G-класса, ПЗРК Robotsystem 70, противотанковые управляемые ракеты, противотанковые гранатомёты Carl Gustaf и другое оборудование.

Ранее президент Чехии Пётр Павел заявил, что Прага нашла возможность закупки для Киева 800 тыс. боеприпасов в третьих странах в случае наличия средств для её реализации.