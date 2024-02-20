Euractiv: Болгария задерживает поставку Украине 100 бронетранспортёров

Болгария задерживает поставку Вооружённым силам Украины 100 бронетранспортёров, информирует портал Euractiv со ссылкой на болгарских депутатов.

Ранее глава Минобороны Болгарии Тодор Тагарев сообщил, что страна до сих пор не поставила ВСУ обещанную партию использованной бронетехники, поскольку занимается поиском стороннего источника финансирования их транспортировки.

«Болгария задерживает поставку 100 бронетранспортёров украинской армии, поскольку Министерство обороны обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы», — говорится в публикации.

Ранее в парламенте Болгарии произошла стычка между депутатами во время обсуждения вопроса о передаче ВСУ списанных бронетранспортёров.