RT в Telegram
Подпишись

Euractiv: Болгария задерживает поставку Украине 100 бронетранспортёров

Короткая ссылка
Болгария задерживает поставку Вооружённым силам Украины 100 бронетранспортёров, информирует портал Euractiv со ссылкой на болгарских депутатов.
Euractiv: Болгария задерживает поставку Украине 100 бронетранспортёров
  • AP
  • © Libkos

Ранее глава Минобороны Болгарии Тодор Тагарев сообщил, что страна до сих пор не поставила ВСУ обещанную партию использованной бронетехники, поскольку занимается поиском стороннего источника финансирования их транспортировки.

«Болгария задерживает поставку 100 бронетранспортёров украинской армии, поскольку Министерство обороны обратилось к НАТО с просьбой покрыть транспортные расходы», — говорится в публикации.

Ранее в парламенте Болгарии произошла стычка между депутатами во время обсуждения вопроса о передаче ВСУ списанных бронетранспортёров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить